Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Computer-Betrüger aktiv

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor Anrufern, die am Telefon versuchen, an Daten von Bielefeldern zu gelangen.

Am Montag, 15.07.2024, saß eine 83-jährige Bielefelderin an ihrem Computer, als der Bildschirm nach einem Alarm-Ton schwarz wurde. Anschließend rief ein angeblicher Mitarbeiter einer Computer-Firma bei ihr an und gab zahlreiche Anweisungen, vermeintlich um den Systemausfall zu beheben. Der Betrüger erfragte einige angeblich erforderlich Daten, wie zum Beispiel die Kontodaten der Bielefelderin.

Als die Tochter gegen 17:00 Uhr hinzukam und die Bielefelderin ihr den Sachverhalt geschildert hatte, stellten sie fest, dass von dem Konto des Opfers bereits nicht autorisierte Abbuchungen durch die Betrüger erfolgt waren.

Die Polizei erinnert, seien Sie misstrauisch bei Anrufen von unbekannten Personen! Geben Sie keinesfalls am Telefon persönliche Daten, wie zum Beispiel Bank- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten von Kundenkonten, preis. Und gewähren Sie auch keinem Unbekannten Zugriff auf ihren Rechner, zum Beispiel für die Installation einer Software!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell