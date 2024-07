Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl auf Baustelle

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb griff am Dienstag, 16.07.2024, während der Bauarbeiten in einem Gebäude in einen Rucksack und erbeutete ein Portemonnaie.

Ein 27-jähriger Herforder erledigte zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr auf einer Baustelle in einem Haus an der Alfred-Bozi-Straße, zwischen der Bahnhofstraße und der Friedenstraße, seine Arbeit. Währenddessen hatte er seinen Rucksack in einem der Räume abgestellt.

Als der Herforder eine Nachricht auf sein Handy erhielt, dass seine EC-Karte soeben unautorisiert eingesetzt worden war, ging er zu seinem Rucksack und stellte den Diebstahl seiner Geldbörse samt Inhalt fest.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

