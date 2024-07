Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung: 30 Verstöße in zwei Stunden

Pößneck (ots)

Am Montagnachmittag wurde zwischen 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung in Pößneck An den Kuhteichen durchgeführt. Da in Richtung des Freibades reger Fußgängerverkehr herrscht wurde die Überwachung der erlaubten 30 km/h überprüft. Bei einer Vielzahl kontrollierter Fahrzeuge stellten die eingesetzten Beamten in zwei Stunden 30 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die schnellste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 51 km/h.

