BPOL-CUX: Einsatzschiff BP 81 POTSDAM der Bundespolizei beim Hafengeburtstag Hamburg 2024 dabei

Die Bundespolizei präsentiert sich vom 9. Mai bis zum 12. Mai 2024 auf dem 835. Hafengeburtstag Hamburg mit dem polizeilichen Einsatzschiff BP 81 POTSDAM. Wer das Einsatzschiff der Bundespolizei See besichtigen möchte, kann dieses an folgenden Tagen besuchen: Donnerstag, 09.Mai 2024 - Kein Open Ship; Freitag, 10. Mai 2024 - 10:00 bis 17:00 Uhr; Samstag, 11. Mai 2024 - 10:00 bis 17:00 Uhr; Sonntag, 12. Mai 2024 - 10:00 bis 12:00 Uhr.

Interessierte Besucher haben in diesen Zeiträumen die Möglichkeit, das Einsatzschiff der Bundespolizei See zu besichtigen und mit Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei in Kontakt zu treten. Die Besatzung beantwortet dabei gerne Fragen rund um den polizeilichen Dienst an Bord und die Aufgaben der Bundespolizei auf Nord- und Ostsee. Von der Gangway über das Helikopterlandedeck können das Vorschiff, der Maschinenraum sowie die Brücke umfassend erkundet werden.

Die Nachwuchsgewinnung der Bundespolizei informiert zudem über Laufbahn- und Verwendungsmöglichkeiten innerhalb der Bundespolizei.

Die Bundespolizei wird ebenfalls an dem Programmpunkt der Tochterbootsshowfahrt teilnehmen. Dort lassen hochseetüchtige Behördenfahrzeuge ihre Tochterboote zu Wasser und zeigen, was die leistungsstarken und wendigen Boote so draufhaben.

An Bord des Einsatzschiffes wird es die Möglichkeit geben, mittels Virtual-Reality-Brillen Einblicke in die Arbeit der Bundespolizei auf See, in der Luft und an Land zu erleben. Die Besucher können somit durch die VR-Brillen selbst bei der Kontrolle einer Segelyacht vor Helgoland dabei sein oder sich von einem Helikopter an Bord abseilen lassen.

Die Besatzung freut sich auf Ihren Besuch an Bord des Einsatzschiffes und wünscht bis dahin eine gute Zeit!

