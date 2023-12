POL-FR: Breisach: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Freiburg (ots) - Nachdem der 76 Jahre alte Fußgänger am 27. November 2023 von einer Autofahrerin erfasst wurde, erlag er am Samstag, 23. Dezember, in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Ursprungsmeldung vom 28.11.2023: Schwer verletzt worden ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am 27.11.2023 in ...

