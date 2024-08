Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach Lena Lee D.

Rudolstadt (ots)

Die seit Montagmorgen vermisste 15-jährige Lena Lee D. aus Rudolstadt konnte heute in Rudolstadt wohlbehalten Dank Zeugenhinweis in einer Wohnung festgestellt werden. Sie wurde in ihre Einrichtung zurückgebracht.

