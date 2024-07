Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach Ladendiebe flüchten

Mainz - Mombach (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in Mombach zu einem Ladendiebstahl, bei dem zwei Personen flüchteten. Die Kassiererin hatte beobachtet, wie ein Pärchen im Einkaufsmarkt in der Straße "Alte Markthalle" einkauft. Nachdem der Mann bereits den Markt verlassen hatte, wollte die Frau den Kassenbereich passieren. Da die Kassiererin gesehen hatte, wie Waren in einer mitgebrachten Tasche verstaut worden waren, sprach sie die Frau an und bat um Einblick in die besagte Tasche. Als die Frau daraufhin ihre Schritte beschleunigte, versuchte die Kassiererin sie festzuhalten und stürzte dabei. Eine andere Mitarbeiterin hatte den Vorfall mitbekommen und lief hinter der flüchtenden Frau her. Nachdem sie im Eingangsbereich noch auf den Mann traf und es zu einer kurzen Rangelei kam, flüchtete das Pärchen. Die beiden Mitarbeiterinnen des Marktes blieben unverletzt. Die gestohlenen Lebensmittel hatte die Diebin auf ihrer Flucht im Markt zurückgelassen.

Das Pärchen konnte wie folgt beschrieben werden: 1.Person - männlich, 19-25 Jahre alt, schmale Statur, orangefarbenes Oberteil, helle Shorts. 2.Person - weiblich, 19-25 Jahre alt, normale Statur, ca. 1,60 m groß, braune Haare (schulterlang, gewellt), Tattoo am rechten Oberschenkel, schwarze Shorts, schwarzes Oberteil.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell