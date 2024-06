POL-BO: Aggressionsdelikt im Straßenverkehr: Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Ein 84-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Dienstagvormittag, 18. Juni, leicht verletzt worden. Gegen 10.15 Uhr war ein Autofahrer (84, aus Bochum) auf der Straße "Im Haarmannsbusch" in Fahrtrichtung Königsallee unterwegs, um im weiteren Verlauf nach rechts auf die Königsallee abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur ...

