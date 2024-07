Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Kreis Herzogtum Lauenburg- Groß Sarau

Außenbordmotor eines DLRG-Bootes entwendet - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (25.07.2024) entwendeten bisweilen unbekannte Personen von dem Vereinsgelände des WSV Groß Sarau am Ratzeburger See einen Außenbordmotor eines DLRG-Bootes. Das Wasserschutzpolizeirevier in Lübeck Travemünde hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigem Sachstand hat sich die Tat zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr auf dem Gelände des Wassersportvereins unweit des Uferwanderwegs ereignet. Unbekannte Täter beschädigten das dortige Zugangstor und verschafften sich somit unberechtigt Zugang. Im weiteren Verlauf zogen sie ein vor Ort befindliches DLRG-Boot zur Slip-Anlage und montierten anschließend den 100 PS starken Außenbordmotor des Bootes ab. Danach flüchteten die Personen mit der Beute.

Die Beamten der Wasserschutzpolizei in Travemünde haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, denen in der Nacht zu Donnerstag im Bereich des Vereinsgeländes und der angrenzenden Badestelle verdächtige Geräusche, Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei in Travemünde unter der Telefonnummer 04502- 862830 entgegen.

