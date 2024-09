Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei stellt Unfallverursacher im Nahbereich

Bünde (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen beobachteten in der vergangenen Nacht (30.9.) eine Verkehrsunfallflucht und verständigten die Polizei. Um kurz nach Mitternacht fuhren die Zeugen mit ihrem Pkw auf der Linksabbiegerspur der Levisonstraße und beabsichtigten, in die Blankener Straße abzubiegen. Der Fahrer eines Trabant, der sich vor den Zeugen befand, fuhr vor einer Verkehrsinsel her, die die Fahrbahnen der Blankener Straße voneinander trennt. Dabei kollidierte er beinahe mit einer Laterne - den Zusammenstoß konnte er nur durch Ausweichen auf die Gegenfahrbahn verhindern. Durch das Ausweichen kam der bis dahin unbekannte Fahrer allerdings von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Dort kollidierte er im Anschluss mit einer Mauer. Der Fahrer des Trabants kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter jedoch nicht nach, sondern fuhr davon. Dabei kam es erneut zu einem Zusammenstoß, dieses Mal kollidierte er mit einem Schild. Die Zeugen verständigten die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein und trafen das beschädigte Auto am Elsedamm an. Der Sachschaden an dem Trabant liegt bei rund 6000 Euro. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 20-jährigen Engeraner, der sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten muss. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm durch die Beamten untersagt.

