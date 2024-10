Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Spanierstraße - Autofahrer übersieht Rollstuhlfahrerin - 69-Jährige verletzt (01.10.2024)

Konstanz (ots)

Eine Rollstuhlfahrerin ist bei einem Unfall auf der Spanierstraße am Dienstagabend verletzt worden. Ein 87-Jähriger bog mit einem Citroen C3 vom Benediktinerplatz kommend nach links auf die Spanierstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 69 Jahre alten Rollstuhlfahrerin, die die Fußgängerampel auf der Spanierstraße bei Grün überquerte. Nachdem das Auto den Rollstuhl zunächst vor sich herschob kippte dieser schließlich um, wobei sich die 69-Jährige am Kopf verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Höhe des an den Fahrzeugen entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

