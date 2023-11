Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem PKW und Radfahrer (Kind) in Greifswald

PHR Greifswald (ots)

Am 23.11.2023, gegen 15:45 Uhr kam es in der Wolgaster Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer (Kind) und einem PKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 8 -jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad auf dem linken Radweg die Wolgaster Straße aus Richtung Greifswald Eldena kommend in Richtung Innenstadt. Dort wollte sie die Kreuzung am Karl-Liebknecht-Ring überqueren, wo aufgrund eines vorangegangenen Unfalls (Siehe Pressemitteilung PI Anklam 23.11.2023-15:57 Uhr) die Ampelschaltung ausgefallen war. Zur gleichen Zeit befuhr ein 39-jähriger Autofahrer ebenfalls die Wolgaster Straße in Richtung Innenstadt. Dieser bog nach links in den Karl-Liebknecht-Ring ab und übersah dabei das Kind auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, dabei verletzte sich das Mädchen leicht. Zur vollständigen Abklärung kam sie mit einem angeforderten RTW in ein Krankenhaus. Das Kind trug einen Fahrradhelm und hatte leichte Abschürfungen an den Knien. Am Unfallfahrzeug und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von 30,-EUR.Die Beteiligten des Unfalls sind deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

