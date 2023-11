Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Räuberischer Diebstahl im Douglas

Greifswald (ots)

Am 21.11.2023, gegen 16:45 Uhr lief ein Mann in Greifswald in die Douglas-Filiale in der Langen Straße, ergriff vier Parfüm-Flaschen und wollte den Laden schnell wieder verlassen. Dabei stürzte er, so dass die 58-jährige Mitarbeiterin der Filiale ihn kurz festhalten konnte. Der Mann wehrte sich dagegen, riss sich los und flüchtete. Die Mitarbeiterin versuchte hinterherzulaufen und bat einen 24-jährigen Passanten um Hilfe, welcher daraufhin ebenfalls die Verfolgung zu Fuß aufnahm. Der Tatverdächtige blieb dann kurz stehen, drehte sich zu seinem 24-jährigen Verfolger um und bedrohte diesen mit einem unbekannten Gegenstand, so dass er die Verfolgung dann abbrach. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung und der sofortigen Ermittlungshandlungen konnte der Tatverdächtige bekannt gemacht werden. Es handelt sich um einen 29-jährigen Marokkaner, bei dem auch die Parfümflaschen im Wert von 410 Euro gefunden werden konnten. Diese wurden sichergestellt und kurz darauf an die Douglas-Filiale übergeben. Gegen den Marokkaner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahl eingeleitet. Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

