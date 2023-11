Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 19.11.2023 gegen 22:30 Uhr ereignete sich auf der B110, Bäderstraße kurz hinter dem Ortsausgang Usedom Stadt ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 34-jährige deutsche Führer eines PKW Dodge Challenger befuhr die Bäderstraße in Richtung Heringsdorf mit vorgeschriebener Geschwindigkeit. In einer leichten Rechtskurve brach unerwartet das Heck des Fahrzeuges aus, so dass dieses trotz Gegenlenkversuchen nach links von der Fahrbahn abkam und sich im Straßengraben seitlich überschlug. Dabei entstand Totalschaden am vier Monate alten Dodge Challenger sowie an der Bankette. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Nach Inaugenscheinnahme der Straße durch Feuerwehr und Polizei wurde festgestellt, dass die Fahrbahn stellenweise schmierig war. Diese wurde durch die Feuerwehr im Anschluss gereinigt. Der genaue Grund für die veränderten Fahrbahneigenschaften war nicht genau feststellbar. Glücklicherweise blieben bei diesem Unfall beide Insassen des Fahrzeugs unverletzt. Insgesamt entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 82.000 Euro.

