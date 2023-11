Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall unter Alkoholeinfluss auf der B109 bei Ducherow

Anklam (LK VG) (ots)

Am 19.11.2023 gegen 22.00 Uhr meldete sich eine 55- jährige deutsche Frau bei der Polizei und gab an, dass sie soeben einen Verkehrsunfall verursacht habe. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten die Hinweisgeberin antreffen. Diese war mit ihrem PKW ohne ersichtlichen Grund von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Bankette beschädigt. Die Fahrzeugführerin äußerte den eingesetzten Beamten gegenüber, dass sie etwas zu viel getrunken habe. Daraufhin wurde eine Atemalkoholkontrolle mit der Frau durchgeführt. Diese ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,58 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein wurde vorerst sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Der Schaden an der Bankette beträgt ca. 500 Euro. Am Fahrzeug entstand nach derzeitigem Kenntnisstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell