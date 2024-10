Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) E-Scooterdiebe in der Heinrich-Fahr-Straße unterwegs - Polizei sucht Zeugen (30.09.2024)

Stockach (ots)

Unbekannte haben im Laufe des Montags zwei in der Heinrich-Fahr-Straße abgestellte E-Scooter entwendet. Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 22 Uhr nahmen der oder die Diebe die beiden vor der Firma Rival an der Straße abgestellten Scooter einfach mit. An dem Roller der Marke Soflow ist das Versicherungskennzeichen "602-WTH" angebracht am anderen der Marke NIU das Versicherungskennzeichen "436-WTO".

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

