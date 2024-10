Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Konstanzer Straße verletzt (30.09.2024)

Allensbach (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Einmündung der Hochstraße auf die Konstanzer Straße am Montagabend. Eine 84-jährige Golffahrerin war auf der Konstanzer Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Hochstraße bog die Frau nach links ab und erfasst dabei einen entgegenkommenden 17 Jahre jungen Motorradfahrer mit einer KTM. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Eine zufällig vorbeifahrende Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um ihn. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell