Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottenburg am Neckar

Landkreis Rottweil) Unfall zweier BMW X3 (30.09.2024)

Rottenburg am Neckar (ots)

Am Montagmittag gegen 14:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 gekommen, welcher einen Gesamtschaden in Höhe von 38.000 Euro gefordert hat. Der 69-jährige BMW X3-Fahrer war auf der rechten Spur der A 81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg unterwegs und geriet aufgrund von Unachtsamkeit auf die linke Spur. Auf dieser war die ebenfalls BMW X3-fahrende 55-Jährige unterwegs. Das Auto des 69-Jährigen stieß mit dem Auto der 55-Jährigen zusammen. Dies führte dazu, dass dieses gegen die Mittelschutzplanke prallte und auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Der BMW des unachtsamen Mannes kam durch den Zusammenstoß ins Schleudern, prallte gegen die rechte Schutzplanke und blieb auch auf dem Seitenstreifen stehen. Den an den zwei BMW entstandenen Gesamtschaden schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro, den Schaden an den Autobahnelementen auf rund 17.000 Euro. Beide Autos mussten in der Folge abgeschleppt werden.

