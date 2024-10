Tuttlingen (ots) - Bei einem Unfall auf der Schwabstraße ist am Montagabend ein Auto in die Mauer eines Grundstücks geprallt. Gegen 22 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit einem Ford Kuga auf der Uberstraße in Richtung Schwabstraße. An der Einmündung überquerte sie die Straße jedoch geradeaus und prallte - vermutlich aufgrund Übermüdung - frontal in die Mauer des ...

mehr