POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Schwabstraße - Ford Kuga prallt gegen Mauer (30.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Schwabstraße ist am Montagabend ein Auto in die Mauer eines Grundstücks geprallt. Gegen 22 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit einem Ford Kuga auf der Uberstraße in Richtung Schwabstraße. An der Einmündung überquerte sie die Straße jedoch geradeaus und prallte - vermutlich aufgrund Übermüdung - frontal in die Mauer des dortigen Anwesens. Durch einen an der Mauer stehenden Busch geriet der Wagen ins kippen und blieb schließlich auf der Seite liegen. Mit Hilfe eines Anwohners befreite sich die 20-Jährige, die zum Glück unverletzt blieb, selbstständig aus dem demolierten Auto. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Ein Abschleppdienst holt den Ford ab.

