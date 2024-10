Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Werderstraße/Bahnhofstraße - Radfahrer flüchtet (30.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Ein Radfahrer hat am Montagabend auf der Kreuzung Werderstraße/Bahnhofstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 19 Uhr fuhr der unbekannte Radler entgegen der Einbahnstraße von der Werderstraße auf die Bahnhofstraße. Dort stieß er mit einem auf der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte fahrenden VW Tiguan eines 73-Jährigen zusammen. Ohne sich um eine Regulierung des dabei verursachten Schadens in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Radler anschließend einfach weiter.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell