Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B313, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Aachtalstraße - 18-Jähriger schwer verletzt (30.09.2024)

Stockach, B313 (ots)

Schwer verletzt worden ist ein junger Mann bei einem Unfall auf der B313/Aachtalstraße am Montagnachmittag. Der 18-Jährige fuhr mit einem BMW auf der Bundesstraße 313/Aachtalstraße von Stockach in Richtung Messkirch. Am Ortseingang von Hoppetenzell kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Bordstein abgewiesen prallte das Auto in der Folge gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Ersthelfer versorgten den jungen Mann bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Um den BMW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme war die B313 zeitweise vollgesperrt. Die Feuerwehr Stockach unterstütze mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann.

