Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gunningen, Lkr. Tuttlingen) Betrunken und berauscht Unfall gebaut und Fahrerflucht begangen (29.09.2024)

Gunningen (ots)

Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen am Kreisverkehr am Ortseingang - mutmaßlich betrunken und berauscht - einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Gegen 4 Uhr fuhr der 44-Jährige mit einem Volvo von Seitingen-Oberflacht kommend auf der K5914/Seitinger Straße in Richtung Gunningen. Am Kreisverkehr am Ortseingang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte erst ein Verkehrsschild und anschließend einen auf einem Privatgrundstück stehenden Baum. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der 44-Jährige weiter und parkte sein Auto schließlich auf Höhe des Hohenkarpfenweg 1. Dort konnten der Mann und seine ebenfalls 44 Jahre alte Beifahrerin nach einem Hinweis eines Nachbarn gegen kurz vor sechs Uhr im Auto unverletzt und schlafend angetroffen werden. Neben dem Geruch nach Marihuana stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er musste die Beamten schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Den Führerschein des Mannes behielten sie ebenfalls ein.

Am Volvo entstand Totalschaden und an dem Verkehrszeichen ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Um das Abstreuen der durch Öl verunreinigten Fahrbahn kümmerte sich die Feuerwehr.

Den 44-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss verursachten Unfalls und Unfallflucht.

