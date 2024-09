Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf dem Aesculap-Platz - eine Person verletzt (29.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen auf dem Aesculap-Platz ereignet hat. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer war auf der Bahnhofstraße in Richtung Aesculap-Platz unterwegs. Am Kreisel ordnete er sich auf der Rechtsabbiegespur in Richtung der Theodor-Heuss-Allee ein und geriet dabei auf den Verkehrsteiler zwischen den Spuren. Dort prallte der BMW gegen eine Laterne, die durch die Wucht der Kollision umknickte, ehe der Wagen weiterrutschte und schließlich im Kreisverkehr quer zur Fahrbahn liegenblieb. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Autos, wodurch eine 32-jährige Beifahrerin Verletzungen erlitt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein Test war ihm jedoch nicht möglich. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Während der Maßnahmen zeigte sich der 32-Jährige derart renitent, aggressiv und beleidigend, dass sie ihn in Gewahrsam nahmen.

