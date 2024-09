Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannter überfällt einen 28-Jährigen auf der Berneckstraße- Polizei sucht Zeugen (29.09.2024)

Schramberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der Berneckstraße im Bereich einer Gaststätte zu einem Raub gekommen. Gegen 4.45 Uhr verließ ein 28-Jähriger die Gaststätte. Vor dieser trat ein Unbekannter von hinten an den Mann heran, drohte ihm verbal und forderte dabei die Herausgabe seines Bargeldes. Nachdem der 28-Jährige der Forderung nachkam und dem unbekannten Täter einen Geldbetrag aushändigte, schlug und trat dieser noch auf den Mann ein, bevor er in unbekannte Richtung mit dem Geld flüchtete. Der Geschädigte trug dadurch leichte Verletzungen davon.

Zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor:

Etwa 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare und ein eher dunklerer Hauttyp. Er trug einen grauen Sweater, eine braune Hose und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Räubers geben können, sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell