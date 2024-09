Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal

Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrerin im Kreisverkehr angefahren (27.09.2024)

Brigachtal (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Unfall im Kreisverkehr der Haupt- und der Marbacher Straße. Ein 41-Jähriger fuhr in einem Seat, von der Hauptstraße kommend in den Kreisverkehr ein und übersah dabei die bereits im Kreisverkehr fahrende 26-jährige Radlerin. Durch den Zusammenstoß verletzte sie sich an der Schulter und am Bein. Sachschaden entstand keiner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell