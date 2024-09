Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, K 5705

Schwarzwald Baar Kreis) Auto prallt in Leitplanke (28.09.2024)

Bad Dürrheim - K 5705 (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro sind bei einem Unfall am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der Kreisstraße 5705 entstanden. Ein 42-Jähriger fuhr mit einem Renault von Bad Dürrheim nach Biesingen. Dabei wich er einem über die Fahrbahn laufenden Fuchs aus und geriet mit seinem Auto gegen die rechte Leitplanke. Neben dem Sachschaden am Renault, wurde die Leitplanke auch in Mitleidenschaft gezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell