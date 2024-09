Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, K 5731

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunkene Autofahrerin kommt von der Straße ab und überschlägt sich (29.09.2024)

Furtwangen im Schwarzwald - K 5731 (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine betrunkene Autofahrerin am Sonntag, gegen 4 Uhr, auf Kreisstraße 5731. Eine 26-jährige Peugeot Fahrerin fuhr von Wildgutach nach Neukirch. Dabei geriet sie nach rechts ins Bankett, dadurch ins Schleudern und rutschte anschließend einen Graben hinunter. Währenddessen überschlug sich ihr Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Sie konnte sich leicht verletzt aus dem Auto befreien. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille weshalb ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihr beschädigter Peugeot, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

