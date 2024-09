Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreuzung Brunnenstraße/ Bergfelder Hauptstraße- eine Leichtverletzte (29.09.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Gegen 19 Uhr ist es am Sonntag auf der Kreuzung Brunnenstraße/ Bergfelder Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Eine 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades war auf der Straße Bergfelder Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und fuhr in die Kreuzung ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi eines 41-Jährigen, der auf der Brunnenstraße fuhr und auf die Bergfelder Hauptstraße abbiegen wollte. Die junge Zweiradfahrerin stürzte in der Folge und verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

