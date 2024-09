Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung an einer Tanksäule (29.09.2024)

Vöhringen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an einer Tankstelle in der Eythstraße am Sonntagmittag, gegen 13.30 Uhr, hat die Polizei Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdeliktes aufgenommen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich ein 48 Jahre alter Mann in einem psychischen Ausnahmezustand und ging unvermittelt und grundlos im Bereich der Zapfsäulen auf einen 43-Jährigen los. Ein 37 Jahre alter Mann ging dazwischen und konnte den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Auch gegenüber den Beamten leistete der Angreifer Widerstand. Er wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.

