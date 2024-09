Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Abbiegeunfall auf der Landesstraße 409 (29.09.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagmittag, kurz nach 13 Uhr, auf der Landesstraße 409 auf Höhe des Autohofs passiert ist. Ein 44-Jähriger war mit einem Renault Master auf der L 409 von Rosenfeld herkommend unterwegs und bog auf Höhe des Autohofs nach links auf die Eythstraße ab. Hierbei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten 65-Jährigen zusammen, der ihm mit einem BMW auf der L 409 entgegenkam. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 63-jährige Beifahrerin im BMW leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Um die beschädigten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste.

