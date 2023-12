Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am Dienstagmittag befuhr eine 54jährige Skoda-Fahrerin die Hermann- Abendroth-Straße, um vor dem Kreuzungsbereich zur Washingtonstraße am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Zeitgleich fuhr eine 67jährige Mercedes- Fahrerin an dem Skoda vorbei und streifte ihn an der linken Front. Im Anschluss entfernte sich die Skoda-Fahrerin unerlaubt vom Unfallort, konnte im Nachgang aber über das Kennzeichen ermittelt werden.

