Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtrag 2: Amokalarm an der Elisabeth-Belling-Gesamtschule in Hameln

Hameln (ots)

Der Einsatz an der Elisabeth-Belling-Gesamtschule in Hameln dauert an. Die Einsatzlage im Schulgebäude wurde durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) übernommen. Es handelt sich dabei um eine Spezialeinheit der Polizei Niedersachen, die für solche Einsatzlagen spezialisiert ist. Es handelt sich beim Einsatz des Spezialeinsatzkommandos um ein typisches polizeiliches Vorgehen bei Amoklagen der Polizei. Wir bitten von Spekulationen und Falschmeldungen abzusehen. Nach jetzigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf verletzte Personen und auf das Auffinden von Schuss- oder Stichwaffen. Wir haben bisher keine Anhaltspunkte auf eine Echtlage. Die polizeilichen Maßnahmen bleiben bis zur Bestätigung eines Fehlalarms bestehen.

Bitte umfahren Sie den Bereich der Elisabeth-Belling-Gesamtschule in der Basbergstraße in Hameln weiträumig, da es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell