POL-HOL: Unfall auf ölverschmutzter Fahrbahn der Landesstraße L484

Am Montagmorgen, 09.09.24, gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der Gefällestrecke der L484 zwischen Holzen und Grünenplan zwischen zwei Transportern eine Kollision. Im dortigen stark kurvigen Bereich rutschte auf nasser Fahrbahn ein auf der Fahrt in Richtung Grünenplan befindlicher Transporter auf ölverschmutzter Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transportfahrzeug der Harz-Weser-Werke aus dem LK Northeim. Glücklicherweise wurden in dem Personentransporter weder der Fahrer noch weitere vier Insassen verletzt, lediglich der unfallverursachende Fahrer aus der LK Holzminden erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die verunreinigte Fahrbahn war bis dato nicht bekannt (nicht abgesichert).

Anlässlich der Beteiligung eines Personentransportfahrzeuges wurden zahlreiche Rettungskräfte zum Unfallort entsandt (4 Einsatzfahrzeuge).

Weiterhin übernahmen starke Kräfte der Feuerwehr Grünenplan sowie die Straßenmeisterei Eschershausen die ersten Sicherungs- und Säuberungsarbeiten am Unfallort.

Wegen der abschließenden Reinigung der Landesstraße wurde bis 10:30 Uhr eine Vollsperrung aufrecht gehalten (örtliche Umleitung).

