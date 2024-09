Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Nachtragsmeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden zu: Unbekannter Täter raubt Geldbörse eines 67-Jährigen +++ Täterfestnahme!

Holzminden (ots)

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen zu dem Raub, der sich am 03.09.2024 in der Bahnhofstraße in Holzminden ereignet hat, konnte nun durch die Polizei Holzminden ein Beschuldigter festgenommen werden.

Als möglicher Täter wurde am Dienstag (04.09.2024) ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Holzminden identifiziert. Eine durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim angeregte Durchsuchung bei dem jungen Mann, führte zum Auffinden von tatrelevanten Gegenständen. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte gegen den Beschuldigten den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls.

Bei der Vorführung vor den Ermittlungsrichter am Amtsgericht Holzminden versuchte der Festgenommene am Mittwoch (05.09.2024) fußläufig zu flüchten, wobei ein Polizist mit dem Beschuldigten zu Boden stürzte. Der junge Mann, welcher daraufhin von zwei Beamten am Boden fixiert wurde, leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die beiden Polizisten, sowie ein Justizwachtmeister, wurden dabei leicht verletzt.

Der 19-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5857348

