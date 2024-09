Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unbekannter Täter raubt Geldbörse eines 67-Jährigen - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Holzminden (ots)

Am Dienstag (03.09.2024) kam es gegen 13:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Holzminden zu einem Raub, bei dem einem 67-jährigen Mann seine Geldbörse entrissen wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, überquerte der Senior die Bahnhofstraße in der Nähe eines dortigen Discounters. Dabei näherte sich der bislang unbekannte Täter dem Opfer von hinten und entriss dem Mann seine Geldbörse, welche er in der Hand hielt. Daraufhin kam es zu einem kurzen Gerangel zwischen dem Täter und dem Opfer, wobei der Täter zu Boden stürzte. Dieser stand jedoch umgehend wieder auf und flüchtete fußläufig. Am Ende eines dortigen Parkplatzes, sprang der Unbekannte über einen Bauzaun und stürzte samt Zaun erneut zu Boden. Anschließend entkam er unerkannt in unbekannte Richtung. Der 67-Jährige wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- Jugendliches Alter, ca. 15-16 Jahre - Ca. 170-175cm groß - Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Kurze, schwarze, lockige Haare - Bekleidet mit dunklen Schuhen, dunkler Stoffhose und dunklem T-Shirt - Er trug einen dunklen Rucksack oder Stoffbeutel mit sich

Zum Tatzeitpunkt befand sich in der Nähe ein bislang unbekannter Mann an einem Wohnmobil. Dieser habe den unbekannten Täter gesehen und ist daher ein wichtiger Zeuge für die Polizei.

Die Polizei Holzminden bittet Zeugen, insbesondere den bislang unbekannten Mann an dem Wohnmobil, sich telefonisch unter 05531/ 958-0 zu melden

