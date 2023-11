Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch

Weimar (ots)

In der Zeit vom 19.11.2023, 19:00 Uhr bis zum 20.11.2023, 11:30 Uhr betraten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Grundstück eines Hotels in der Günthergasse in Nohra. Dort wurde versucht, die Tür zum Gastraum aufzuhebeln, was allerdings misslang. Daraufhin ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen das Gelände. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

