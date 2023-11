Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am 20.11.2023 gegen 10:50 Uhr parkten zwei Pkw hintereinander in der Straße "An der Eisenbahn" in Hopfgarten. Als ein Fahrzeugführer nun ausparken wollte, verschätzte er sich offenbar und streifte beim Vorbeifahren den zweiten Pkw. Im Anschluss verließ er den Unfallort ohne sich um die Folgen zu kümmern. Der Geschädigte konnte einen möglichen Verursacher benennen. Diesem Hinweise gingen die Beamten nach und wurden auch fündig.

