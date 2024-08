POL-FR: Vogtsburg-Oberbergen: Vollsperrung der L115 nach Verkehrsunfall

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots) - Am Donnerstagabend, 08.08.2024, gegen 20 Uhr befuhr eine Motorradfahrerin die Nimburger Straße vom Nimburger Bahnhof kommend in Richtung Eichstetten, als sie in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge stürzte sie im Grünstreifen und ...

