Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten: Junge Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots)

Am Donnerstagabend, 08.08.2024, gegen 20 Uhr befuhr eine Motorradfahrerin die Nimburger Straße vom Nimburger Bahnhof kommend in Richtung Eichstetten, als sie in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge stürzte sie im Grünstreifen und verletzte sich dabei.

Zur Versorgung der Verletzten waren ein Notarzt und ein Rettungswagen an der Unfallstelle. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 500 Euro.

ja (RB)/ ak

