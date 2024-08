POL-FR: Freiburg-Waldsee: 7-Jährige Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 07.08.2024, gegen 12:45 Uhr, hatte in Weil am Rhein der Fahrer eines Kleintransporters sein Handy am Ohr und ungekühltes Frischfleisch dabei. Wegen der Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt war der 52-jährige von der Polizei angehalten worden. Bei der Kontrolle wurde ca. 500 kg vakuumiertes Frischfleisch auf der Ladefläche ...

