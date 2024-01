Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Festnahme nach Raub am Geldautomaten

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Samstagmittag, gegen kurz nach 13 Uhr, kam es in der Sparkassenfiliale an der Poststraße in Neukirchen-Vluyn zu einem Raubüberfall an einem Bankautomaten.

Eine 57- jährige Frau aus Neukirchen- Vluyn hob im Vorraum der Bank Geld an einem Automaten ab. Als sie das Bargeld aus dem Ausgabefach entnehmen wollte, drängte sie ein Mann zur Seite, entnahm das Geld und flüchtete zu Fuß in Richtung Andreas-Bräm-Straße.

Auf dem Weg verlor der Täter einen Teil seiner Beute.

Polizeibeamte konnten wenig später eine Person im Bereich des Neukirchener Rings/Mozartstraße/ Lindenstraße antreffen, auf die die Personenbeschreibung des Täters zutraf.

Dabei handelte es sich um einen 36 Jahre alten Mann aus Neukirchen-Vluyn.

Er wurde vorläufig festgenommen und im weiteren Verlauf nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Moers entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell