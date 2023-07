Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorfahrt genommen und geflüchtet - 29-jähriger Radfahrer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Klosterhofweg in Odenkirchen hat am Montag, 24. Juli, um 13.45 Uhr ein 29-jähriger Fahrradfahrer Verletzungen erlitten, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Laut eigenen Angaben war der Radfahrer auf dem Klosterhofweg in Richtung Von-der-Helm-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Straße Konnental sei von links ein Auto gekommen und habe dem Radfahrer die Vorfahrt genommen. Der 29-Jährige habe ausweichen müssen und sei dabei zu Fall gekommen. Hierbei zog er sich die Verletzungen zu. Die Person am Steuer des Autos habe ihre Fahrt Richtung Von-der-Helm-Straße unbeirrt fortgesetzt, ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern. Dieser suchte am Nachmittag selber ein Krankenhaus auf, wo Ärzte seine Verletzungen behandelten.

Bei dem Auto könnte es sich um einen blauen Wagen gehandelt haben. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin, oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

