POL-MG: Einbrüche in Holt und Mülfort

An zwei Tatorten in Mönchengladbach hat die Polizei am Sonntag, 23. Juli, Geschäftseinbrüche aufgenommen.

An der Straße An der Eickesmühle stiegen mutmaßlich drei unbekannte Täter um kurz nach 3 Uhr in einen Gebäudekomplex ein, in dem sich Räumlichkeiten mehrerer Geschäfte befinden. In zwei davon brachen sie ein. Um sich Zutritt zu verschaffen, hebelten sie eine Terrassentür auf. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei stahlen sie Schmuck.

Tagsüber, zwischen 15.20 Uhr und 16 Uhr, gelangten Einbrecher in ein Vereinsheim an der Straße An den Holter Sportstätten. Dazu schlugen sie ein Fenster ein. Drinnen entwendeten sie Getränke aus einem Kühlschrank.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen schweren Diebstahls und erbittet Zeugenhinweise, die sie unter der 02161-290 entgegennimmt. (jn)

