POL-MG: Raub in Gaststätte - Täter bedrohen Wirt und Gast mit Waffe

Mönchengladbach (ots) - An zwei Tatorten in Mönchengladbach hat die Polizei am Sonntag, 23. Juli, Geschäftseinbrüche aufgenommen. An der Straße An der Eickesmühle stiegen mutmaßlich drei unbekannte Täter um kurz nach 3 Uhr in einen Gebäudekomplex ein, in dem sich Räumlichkeiten mehrerer Geschäfte befinden. In zwei davon brachen sie ein. Um sich Zutritt zu verschaffen, hebelten sie eine Terrassentür auf. Nach ...

