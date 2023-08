Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Streitigkeiten im Bereich einer Gaststätte

Gerolstein (ots)

Am 12.08.2023 gegen 11:32 Uhr kam es im Bereich einer Gaststätte in der Hauptstraße in Gerolstein zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 56-jährigen Gaststättenbetreiber und einem Gast, welcher die Lokalität, in welcher der Betreiber mit Arbeiten beschäftigt war, betreten wollte, obwohl diese noch nicht für den Kundenverkehr geöffnet war.

Der Wirt geleitete den ungewollten Gast zur Türe und nach draußen, wobei der Gast zu Boden fiel. Passanten, hier ein 45-jähriger Mann mit seiner 39-jährigen Frau beobachteten die Situation und eilten dem Gestürzten zu Hilfe.

Im Rahmen eines sich nun ergebenden Streitgesprächs zwischen dem Gastwirt und dem 45-jährigen Zeugen eskalierte die Situation und der 45-Jährge wurde verbal bedroht.

Bei Eintreffen der Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun konnte die Situation beruhigt werden. Der anfänglich zu Boden gestürzte Gast der Lokalität war nach erster Behandlung durch den Rettungsdienst wohlauf.

Jegliche weiteren Zeug*innen dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell