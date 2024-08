POL-FR: Teningen-Nimburg: Motorraddiebstahl - Zeugen gesucht

Stadtkreis Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer 7-jährigen Fahrradfahrerin ist es am Donnerstagabend, 08.08.2024, gegen 20 Uhr in der August-Ganther-Straße in Freiburg-Waldsee gekommen. Nach derzeitigen Erkenntissen befuhr ein 80-Jähriger mit seinem Wagen den verkehrsberuhigten Bereich in der August-Ganther-Straße, als eine ...

mehr