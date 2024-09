POL-HM: Unfallflucht in Stadtoldendorf - Polizei sucht Zeugen

Holzminden (ots) - Am Dienstag (03.09.2024) kam es gegen 13:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Holzminden zu einem Raub, bei dem einem 67-jährigen Mann seine Geldbörse entrissen wurde. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, überquerte der Senior die Bahnhofstraße in der Nähe eines dortigen Discounters. Dabei näherte sich der bislang unbekannte Täter dem Opfer ...

