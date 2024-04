POL-NB: Einbruch in die Feuerwehr Burg Stargard

Neustrelitz (ots) - Beim Versuch, Diebe festzuhalten, wurde ein Ladendetektiv in Neustrelitz so verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Er hatte gestern in einem Geschäft in der Strelitzer Straße 17 zwei Jugendliche beobachtet, die im Laden sehr auffällig waren. Plötzlich ließ einer von ihnen scheinbar Technik-Zubehör in die Tasche wandern. Als sie ohne zu bezahlen gehen wollten, hielt der Detektiv ...

mehr