POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 10.08.2024

Hückelhoven (ots) - Ein Pfarrheim an der Dinstühler Straße war zwischen 20 Uhr am Mittwoch (7. August) und 8 Uhr am Donnerstag (8. August) das Ziel von Einbrechern. Diese schlugen eine Fensterscheibe ein, um ins Gebäude zu gelangen, brachen Türen im Erdgeschoß des Hauses auf und entwendeten Bargeld sowie Waschmarken. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

